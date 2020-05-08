Fitch подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-»

https://static.news.ru/photo/e0c7cf64-9209-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг российской компании «Татнефть» на уровне «BBB-». Рейтинг характеризуется как стабильный.

В агентстве отметили, что рейтинг отражает незначительный уровень долга. Там ожидают, что компания будет проводить консервативную политику привлечения финансовых средств. Кроме того, аналитики рассчитывают на существенные объёмы добычи, в структуре которой доминируют жидкие углеводороды, а также на высокую кратность запасов.

Вместе с тем в Fitch без энтузиазма относятся к тому, что «Татнефть» предоставляет финансовую поддержку банкам «Зенит» и «Ак Барс», а также другим компаниям, которые не имеют отношения к основным операциям компании, передаёт «Интерфакс».

Эксперты выразили надежду на то, что «в условиях низких цен на нефть „Татнефть“ сможет генерировать нейтральный свободный денежный поток за счёт российской системы налогообложения, ослабления рубля, низких капзатрат и гибкой дивидендной политики».

Ранее NEWS.ru писал, что «Татнефть» приступила к сокращению добычи нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+. Снижение составило почти 18%. В компании посчитали, что это поможет «нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть».