https://static.news.ru/photo/fe7f7598-4295-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Увеличение расходов на импорт нефти для белорусских НПЗ негативно скажется на конкурентоспособности экспорта углеводородов и в целом на фискальных и валютных доходах Белоруссии, рассказали эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

По оценкам аналитиков, приобретение чёрного золота у Москвы по-прежнему будет проходить с дисконтом к мировому ценнику, при этом скидка уменьшится до $1,3 млрд (0,9% от оценочного ВВП республики за 2020 год) относительно $1,7 млрд (1,3% от ВВП) в 2019-м, передаёт Fitch.

В Fitch пришли к выводу, что указанные факторы объясняют небольшой рост расходов Минска на импорт нефти в 2020 году относительно оценки в $6,7 млрд в 2019 году (исходя из средней стоимости нефти Brent в $62,5 за баррель и импорта нефти в размере 18 млн тонн.