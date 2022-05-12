Финский Fortum уйдёт из России Финская энергетическая компания Fortum приняла решение покинуть российский рынок

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Руководство финской государственной энергетической компании Fortum приняло решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Сообщается, что процесс может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов. Ранее энергохолдинг приостановил инвестиционную деятельность в РФ.

Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum, — говорится в сообщении.

В компании заявили, что процесс продажи дочерней компании Uniper — российской «Юнипро» — будет возобновлён в ближайшее время.

Накануне стало известно, что российский рынок покидает и немецкий Siemens. Причиной ухода стали события на Украине. Также на деятельность компании в РФ влияют в том числе международные санкции и потенциальные контрмеры. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности.