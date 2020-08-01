Основными причинами, побудившими специалистов задуматься о запрете необеспеченных кредитов, являются низкая финансовая грамотность россиян и зачастую откровенная жадность некоторых банков, в погоне за прибылью и новыми клиентами забывающих о нравственных границах. Об этом всё чаще стали говорить специалисты по финансовой грамотности.

С экранов телевизоров потоком льются предложения взять кредит. Причём зачастую не совсем корректные с точки зрения их фактической реализуемости в части возврата денежных средств. В качестве примеров приводятся то пенсионеры, с помощью лёгкого и быстрого займа покупающие детям дачу, а себе — новую машину, то молодые семьи с маленькими детьми, резко увеличивающие своё благосостояние, то студенты, благодаря кредиту получающие необходимые для обучения средства.

Банки наперебой рассказывают, как легко и просто можно взять у них деньги. Но никто не спешит уточнить, как и из каких средств потом придётся всё возвращать и в какую тяжёлую ситуацию обречён попасть неискушённый в финансовых тонкостях заёмщик. Разве может пенсионер, купивший дачу и машину, расплатиться из своей пенсии? Погасит ли студент кредит за счёт стипендии? Найдёт ли молодая семья, считающая каждую копейку, нужную сумму для того, чтобы вылезти из долговой ямы? Конечно нет.

Но красивая картинка на экране с радостными возгласами, улыбающимися лицами, сверкающими автомобилями и прочими атрибутами благополучной жизни делает своё дело — россияне, не слишком задумываясь, как они будут возвращать займы, и прельщаясь лёгкой возможностью приобрести давно желанную вещь, оказываются в долгах, которые вернуть потом не в состоянии.

На сегодняшний день в отношении 1,6 млн пенсионеров уже ведутся производства о принудительном взыскании просроченной задолженности. Вдумайтесь — один миллион шестьсот тысяч пенсионеров, оказавшихся в безвыходном положении. С которых по решению суда приставы взыскивают долги. Банки, будучи профессионалами в финансовых вопросах, должны нести ответственность за те негативные последствия, которые грозят неопытным в этих делах заёмщикам. И мало предупреждать о возможных рисках на стадии заключения кредитного договора. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Реклама займов изначально должна быть социально ответственной и предельно честной, подчёркивает аналитик. Либо, раз этого у банкиров не получается, её просто придётся запрещать, как, скажем, рекламу азартных игр или табакокурения.

Любопытный пример из своей жизни приводит консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф Оксана Сидоренко. Её дочь попала в социально-психологическую зависимость от кредитов. Она начала брать их сразу, как только устроилась на работу, рассказывает эксперт.

И ей банки давали кредиты! В 18 лет! Без образования! Без нормальной профессии! Без стажа работы! Конечно, она переоценила свои возможности. Поначалу перезанимала деньги то у меня, то у брата. Возможно, ещё у кого-то. Через какое-то время ей стало стыдно у нас просить деньги на погашение кредитов, и она просто перестала их платить, так как платить было просто не с чего. Обещанные работодателем «золотые горы» оказались всего лишь холмиками и превратились в степь. И тут за дело взялись «вышибалы». Они не стеснялись представляться банком и требовать, чтобы я как мать вернула за неё долг. Оксана Сидоренко консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф

Оксана Сидоренко, по её словам, однажды обнаружила в своём почтовом ящике (дочь жила самостоятельно, но прописана была у неё) повестку в суд. «Ребёнка в суд, представляете!», — сетует она.

История продолжилась. В прошлом году её уже подросшая дочь за лето набрала кредитов на сумму, в 10 раз превышающую её среднемесячную зарплату. Причём узнала Сидоренко об этом случайно, когда ей позвонили из банка, в котором девушка решила перекредитоваться.

Возмущению моему не было предела. Банк готов был её перекредитовать прошлым летом под 15,6%! На три года! Три года отдавать по половине зарплаты за то, что в моём понимании покупками назвать невозможно! Я как мать, конечно же, захотела помочь своей дочери, — призналась она.

После этой истории Оксана Сидоренко поинтересовалась у юристов, можно ли составить какой-либо документ, запрещающий дочери брать кредиты, а банкам выдавать ей займы. По словам специалистов, «отказ от своих прав недействителен», то есть взять кредит — это право, и человека нельзя его лишить.

Известная фраза «Это бизнес. Ничего личного» в какой-то степени отражает ситуацию на российском рынке кредитования. Банки делают займы легкодоступными, а СМИ, рекламируя кредитные продукты, ни на секунду не задумываются о последствиях. Однако сейчас наступил кризис, множество людей совсем лишились работы, или их заработок резко упал, но долги при этом никуда не исчезли, и их нужно будет отдавать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем надо понимать, что для банков статья дохода от процентов по выданным кредитам очень значительна.

При этом ни для кого не секрет, что платёжеспособность населения падает, а закредитованность растёт ужасающими темпами. У людей, использующих займы, складывается ложное ощущение более высокого уровня жизни, то есть желаемое выдаётся за действительное. А государство этому словно способствует: в данной сфере по сей день не приняли ни одного нужного законопроекта, отмечают опрошенные эксперты.

Я уверена, что законно — это проводить анализ кредитоспособности и благонадёжности желающих взять кредит. Но это как минимум дополнительные трудозатраты, на которые банки не готовы. Была бы моя воля — я бы запретила рекламу кредитов как особо опасного продукта наравне с алкоголем и табаком, — подчёркивает Оксана Сидоренко.

Если обратиться к зарубежному опыту в сфере потребительского и ипотечного кредитования, то, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров являются США, традиционно входящие в топ стран по доле закредитованного населения, замечает эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Рязанова. Здесь важно отметить особую ментальность людей, которые расценивают возможность использования заёмных финансовых ресурсов как основу успешного жизнеобеспечения и с лёгкостью идут на получение таких средств, жизнь в долг является вполне приемлемой.

В данном контексте, говорит Рязанова, важно подчеркнуть значимость финансового просвещения, ведь кредит действительно очень часто открывает нам новые возможности, но решение о его получении должно быть взвешенным и осознанным.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Увы, в последние дни, прибегая к услугам микрокредитных организаций, обещающих быстро выдать деньги, многие россияне попадают в долговую яму. В условиях кризиса это способно привести к увеличению социальной напряжённости, депрессивным настроениям и, как следствие, росту криминализации в обществе.

По оценкам СРО НАПКА, сделанным по просьбе NEWS.ru, на данный момент в России более 7,2 млн просроченных банковских кредитов физических лиц. Свыше 60% приходится на сегмент потребительского кредитования (кредиты наличными). По итогам 2019 года этот показатель доходил до 6,8 млн займов.

Отметим также, что на сегодняшний день, к примеру, ограничения на рекламу ипотеки, студенческих кредитов, «быстрых» займов и лизинга действуют в Латвии.