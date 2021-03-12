Экономист рассказал, можно ли вернуть вклад после отзыва лицензии у банка

https://static.news.ru/photo/642e1384-833d-11eb-a1e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процедура по решению отозвать лицензию у банка работает много лет, также существует страхование вкладов под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Если лицензию у финансовой структуры отозвали, то АСВ выплатит её клиентам вклады на сумму до 1,4 млн рублей. В этой ситуации деньги возвращают без проблем, рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов.

Если вклад больше 1,4 миллиона рублей, здесь дела обстоят чуть хуже. К сожалению, не так много вкладчиков в такой ситуации получают свои деньги назад. <...> Люди с вкладами выше 1,4 миллиона рублей возвращают их в рамках общей процедуры ликвидации кредитной организации. После того как юрлицо признаётся банкротом, назначается конкурсный управляющий. Он будет реализовывать всё имущество и активы банка. Потом из этих денег в порядке очереди удовлетворения требований кредиторов вкладчикам возвращают их средства, — цитирует эксперта «Москва 24».

Бадалов посоветовал хранить сбережения в одном банке на сумму не более 1,4 млн рублей, так как данная сумма — максимальная компенсация в рамках одной кредитной организации.

То есть если у вас в 10 банках по 1,4 миллиона рублей и у всех разом отозвали лицензию, АСВ выплатит вам всю сумму по каждому банку, — резюмировал экономист.

Если в банке, у которого отозвали лицензию, гражданин брал кредит, то обязательства по займу не сгорят, подчеркнул Бадалов. В данной ситуации кредит передадут или продадут другой финансовой организации. Накануне Центробанк России 12 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса» («ССтБ»), а также у АО НКО «Сетевая Расчётная Палата». По данным ЦБ РФ, Форбанк и «ССтБ» нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, они допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ужесточены требования к организациям, действующим на территории РФ и предоставляющим ипотечные займы. В настоящее время в стране ипотечные займы имеют право выдавать не только банки. Заниматься аналогичным видом кредитования право имеют также организации, которые включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В марте прошлого года кабмин установил правила, согласно которым в список могут быть включены компании, до октября 2019-го выдавшие не менее 200 ипотечных займов.