Финансист назвал самые опустошительные кредиты

Финансист назвал самые опустошительные кредитыФинансист Бахтин рассказал о самых проблемных кредитах
Инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин назвал самые проблемные кредиты, опустошающие кошельки россиян. Это те, которые выдаются проще и больше всего: потребительские кредиты и кредитные карты, приводит мнение эксперта ПРАЙМ.
Какой бы кредит ни брал заёмщик, важно
Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период, — резюмирует Бахтин.
Ранее ЦБ РФ подготовил поправки в действующее законодательство, согласно которым российские заёмщики смогут получить отсрочки по потребительским кредитам, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Нововведения разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке России.