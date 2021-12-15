Финансист назвал самые опустошительные кредиты

Инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин назвал самые проблемные кредиты, опустошающие кошельки россиян. Это те, которые выдаются проще и больше всего: потребительские кредиты и кредитные карты, приводит мнение эксперта ПРАЙМ.

Какой бы кредит ни брал заёмщик, важно руководствоваться не эмоциональными решениями, а продуманным анализом, предупреждает эксперт. А чтобы избежать эмоциональных покупок, надо всегда иметь при себе наличные средства. Наличные тратятся более осознанно, считает финансист.

Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период, — резюмирует Бахтин.

Ранее ЦБ РФ подготовил поправки в действующее законодательство, согласно которым российские заёмщики смогут получить отсрочки по потребительским кредитам, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Нововведения разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке России.