Финансист дал прогноз на курс доллара на 29 июля

https://static.news.ru/photo/36231ed8-d183-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль в последнее время сдаёт позиции по отношению к евро, а 28 июля 2020 года сильно «просел» по отношению к американскому доллару, заявил аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, 29 июля валютный рынок в РФ откроется с нейтральным настроением, после чего пара доллар/рубль может начать падение на фоне локальной коррекции, в район 72 рублей за единицу. В случае обновления максимума вчерашнего дня — 72,68 рубля — рост продолжится.

Внешний фон на утро (29 июля 2020 года. — NEWS.ru) нейтрально-позитивный. С утра национальную валюту поддерживает нефть. Brent торгуется в плюсе на 0,4%, в районе $43,8 за баррель, — цитирует эксперта ИА REGNUM.

Он отметил, что в фокусе внимания 29 июля окажется подведение итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Изменения ставки по федеральным фондам рынки не ждут.

Однако, учитывая кризис в экономике Штатов и сворачивание стимулов, инвесторы ждут от ФРС подтверждения «голубиной» позиции относительно КДП, а также намёков на новые стимулы. Капустянский добавил, что рубль может перейти к росту к концу недели (с 27 июля по 2 августа), если заокеанское ведомство найдёт способ воодушевить рынок.

Рубль в августе 2020-го может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов. К такому выводу пришли эксперты. В первые два дня нынешней рабочей недели рубль снизился по отношению к евро до уровней, близких к минимумам начала апреля, когда российская валюта оказалась под серьёзным давлением из-за падения котировок нефти.

Ослабление российской национальной валюты эксперты в целом связывают с завершением налогового периода 28 июля, что оставляет рубль «один на один» с факторами давления, которые не располагают рынок к существенному росту спроса на валюты развивающихся стран.

Ранее NEWS.ru писал, что курс евро во время валютных торгов на МосБирже прибавил 1,1% по отношению к российскому рублю и достиг 85,02 рубля за единицу. Об этом говорят данные на 28 июля 2020 года в 15:37 мск. В последний раз евро стоит больше 85 рублей 2 апреля 2020 года. Курс американского доллара составил 72,46 рубля за единицу.

Курс евро на валютных рынках оказался перегретым. Поэтому говорить о том, что он может в краткосрочной перспективе устремиться к отметке в 90 рублей, преждевременно, считают эксперты финансового рынка. Тем не менее предпосылки для подобной тенденции имеются, отмечают они.