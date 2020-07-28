Экономисты предрекли рублю дальнейшее падение из-за снятия карантинных мер

https://static.news.ru/photo/d6a23a06-d0fc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль в августе может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов. К такому выводу пришли эксперты.

В первые два дня нынешней рабочей недели рубль снизился по отношению к евро до уровней, близких к минимумам начала апреля, когда российская валюта оказалась под серьёзным давлением из-за падения котировок нефти.

Ослабление российской национальной валюты эксперты в целом связывают с завершением налогового периода 28 июля, что оставляет рубль «один на один» с факторами давления, которые не располагают рынок к существенному росту спроса на валюты развивающихся стран.

Тревожность инвесторов нарастает как в вирусной плоскости, так и в отношении напряжённости между Соединёнными Штатами и Китаем. Также не в пользу рубля выступает и сезонность второго полугодия, — рассказал ТАСС экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Кроме того, сохраняются риски, обусловленные санкционной риторикой и усилением давления на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые могут включить в число проектов, попадающих под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Покатович добавил, что геополитические риски для России, вероятнее всего, продолжат свою активизацию в ближайшие недели, что уже сейчас может привести к росту опасений инвесторов и повышению давления на рубль. Он указал и на то, что укрепление европейской валюты в данное время происходит не только к рублю, но также к доллару.

Экономист «БКС Премьер» считает, что основным фактором в пользу укрепления евро сейчас является достигнутое ранее соглашение по бюджету и инструментам восстановления экономики Евросоюза объёмом в €750 млрд. Правда, по его словам, данное укрепление евро может иметь временный характер.

Отмечается, что снятие ограничений окажет давление на рубль. Снятие карантинных мер и сезонные факторы будут способствовать снижению платёжного баланса России и ослаблению российский валюты, в том числе к евро.

Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе и на импорт, а соответственно, и на иностранную валюту. Поэтому по итогам июля показатель платёжного баланса РФ может ухудшиться, — отметил аналитик «Фридом Финанс».

Он добавил, что открытие авиасообщения вместе с сезоном отчётов могут сдвинуть верхнюю границу движения рубля в паре с евро выше отметки 86 рублей до конца августа. Но возможность улучшить торговый и платёжный балансы у РФ появится уже в начале августа после смягчения квот в рамках ОПЕК+. Миронюк подчеркнул, что дополнительные 400 тысяч баррелей добычи нефти в сутки при сохранении текущего диапазона цен на сырьё увеличат приток валютной выручки.

По прогнозам «БКС Премьер», в перспективе августа курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82–86 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что курс евро во время валютных торгов на МосБирже прибавил 1,1% по отношению к российскому рублю и достиг 85,02 рубля за единицу. Об этом говорят данные на 28 июля 2020 года в 15:37 мск. В последний раз евро стоит больше 85 рублей 2 апреля 2020 года. Курс американского доллара составил 72,46 рубля за единицу.

Курс евро на валютных рынках оказался перегретым. Поэтому говорить о том, что он может в краткосрочной перспективе устремиться к отметке в 90 рублей, преждевременно, считают эксперты финансового рынка. Тем не менее предпосылки для подобной тенденции имеются, отмечают они.

Как полагает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ-капитал» Андрей Верников, сильный рост евро к рублю, зафиксированный 27 июля, связан с ситуацией на международном валютном рынке, в том числе с динамикой пары евро — доллар.