ФАС завела дело на P&G из-за отличия стиральных капсул в России и ЕС

https://static.news.ru/photo/11b590a6-bd03-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl via www.imago-ima/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Procter & Gamble, которая поставляет различные по качеству стиральные капсулы в Россию и Европу.

По словам заместителя главы ФАС Андрея Кашеварова, импортируемые компанией в Россию стиральные капсулы бренда Ariel отличаются по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС. При этом P&G не нанесла на продукцию соответствующую маркировку.

Дело было возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее компания уже получала предупреждение от ФАС, срок его исполнения установлен до 9 июля 2020 года.

Из-за отличий в составе продукции в РФ и за рубежом также были вынесены предупреждения компаниям ООО «Линд унд Шпрюнгли (Раша)», поставляющей шоколад Lindt, и ООО «Хенкель Рус», импортирующая в Россию стиральные порошки и капсулы для стиральных машин. В случае возбуждения дела, производителям может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин АИ-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке. Если ФАС выявит виновных в росте цен, то их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, на биржу отправлены запросы по поводу цен на бензин.