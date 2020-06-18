Рекордный рост биржевых цен на бензин заинтересовал ФАС

https://static.news.ru/photo/13a1f70c-b186-11ea-bf93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин АИ-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.

Об этом сообщает ТАСС. Если ФАС выявит виновных в росте цен, то их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а возможно и уголовным законодательством. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, на биржу отправлены запросы по поводу цен на бензин.

Мы не исключаем, что кому-то не пошёл на пользу урок трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор всё-таки есть, виновных ждут санкции, — подчеркнул заместитель руководителя ФАС.

Ранее ведомство рекомендовало нефтяным компаниям нарастить объём предложений на бирже, перенаправив часть экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах и надлежащее удовлетворение спроса.

Как передавал NEWS.ru, стоимость автомобильного бензина марки «Премимум-95» (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 18 июня вновь достигла рекордной отметки, поднявшись до 57,31 тысячи рублей за тонну.