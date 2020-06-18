ФАС намерена не допускать «убийства» стартапов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена отслеживать и блокировать поглощения стартапов, которые осуществляются с явной целью прекращения их деятельности.

Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов по итогам сессии Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) по конгломератным эффектам слияний и стартапам, передаёт ТАСС. Чиновник уточнил, что ведомство подготовило проект комплексных поправок в антимонопольное законодательство — «пятый антимонопольный пакет». Поправки в значительной мере будут посвящены внедрению «инструментов и механизмов тонкого и эффективного регулирования высокотехнологичных цифровых рынков».

Участники сессии ОСЭР обратили внимание на роль стартапов на современных рынках. По их мнению, перспективные проекты от новых небольших компаний предлагают инновационные разработки и могут менять конъюнктуру рынков, бросая таким образом вызов крупным игрокам. Последние могут пытаться решить эту проблему, поглощая стартапы, что особенно характерно для таких отраслей, как информационные технологии, фармацевтика, биоинженерия и агротехнологии. Участники встречи ОСЭР резюмировали, что история большинства крупнейших компаний в этих сферах представляет собой процесс непрерывных поглощений мелких конкурентов.

Антиконкурентная природа подобных сделок очевидна: они тормозят инновационное развитие отраслей, усиливают позиции доминирующих компаний, увеличивают экономическую концентрацию на соответствующем рынке и затрудняют вход новых независимых игроков, в том числе на смежные рынки, — отметил представитель ФАС.

Подобные поглощения с целью «убийства» стартапов часто игнорируются антимонопольными органами, так как не соответствуют критериями контроля. В ФАС считают, что подход к рассмотрению таких сделок нужно скорректировать. Цыганов подчеркнул, что принятие «пятого антимонопольного пакета» позволит улучшить правоприменительную практику при осуществлении контроля за экономической концентрацией, в том числе в сделках по поглощению стартапов крупными корпорациями.

Как писал NEWS.ru, ФАС собирается предложить правительству РФ и Центробанку утвердить концепцию государственного участия на финансовом рынке. В ведомстве считают, что стоит определить случаи, когда государство может и должно участвовать в деятельности рынка, а когда участие не требуется.