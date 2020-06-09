ФАС предложит правительству и ЦБ принять концепцию госучастия на финрынке

https://static.news.ru/photo/36a50c28-aafe-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит правительству и Центробанку утвердить концепцию государственного участия на финансовом рынке.

Будут определены случаи, когда государство может и должно участвовать в деятельности рынка, а когда участие не требуется. Об этом заявил в интервью РИА Новости замруководителя ведомства Андрей Кашеваров.

По его словам, государство может обеспечивать финансовую стабильность, доступность финансовых услуг в условиях мер внешнего воздействия.

Чиновник отметил, что тенденция к росту государственного участия на финансовом рынке негативно сказывается на состоянии конкуренции. В ФАС считают, что концепция может решить эту проблему. В некоторых случаях госучастие оправдано, например, при оздоровлении Банком России.

NEWS.ru писал, что ФАС выдала банку «Открытие» предупреждение. По нему он должен доначислить своим клиентам средства по счёту «Накопительный».