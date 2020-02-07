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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала в оптовом сегменте и среди производителей рост цен на медицинские маски.

Нам удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене, — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Он отметил, что один из производителей в Санкт-Петербурге поднял цены в январе в 10 раз.

Также почти во всех регионах страны был зафиксирован рост розничных цен.

Как ранее писал NEWS.ru, заключённые в исправительных учреждениях Курской области начали изготавливать медицинские маски. Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.