Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС вошла в десятку лучших из 160 антимонопольных органов мира.
Мы необычный антимонопольный орган, мы самый большой правоприменительный антимонопольный орган в мире, — цитирует «Интерфакс» Артемьева.
Он подчеркнул, что ни один российский орган исполнительной власти не стоит так высоко в мировых рейтингах. Даже ФНС, по его словам, находится на 34-м месте.
Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба выяснила, что некоторые товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от продукции под аналогичным брендом в Европе. Несмотря на одинаковое название, состав продуктов также отличается. По данным ведомства, соответствующее нарушение было зафиксировано у стиральных порошков Ariel и Persil, а также у шоколада Lindt.