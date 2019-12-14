https://static.news.ru/photo/93c536a8-1f30-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артемьев Фото: fas.gov.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС вошла в десятку лучших из 160 антимонопольных органов мира.

Мы необычный антимонопольный орган, мы самый большой правоприменительный антимонопольный орган в мире, — цитирует «Интерфакс» Артемьева.

Он подчеркнул, что ни один российский орган исполнительной власти не стоит так высоко в мировых рейтингах. Даже ФНС, по его словам, находится на 34-м месте.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба выяснила, что некоторые товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от продукции под аналогичным брендом в Европе. Несмотря на одинаковое название, состав продуктов также отличается. По данным ведомства, соответствующее нарушение было зафиксировано у стиральных порошков Ariel и Persil, а также у шоколада Lindt.