https://static.news.ru/photo/32d93a0e-e378-11e9-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство экономического развития внесли в правительство законопроект, который предусматривает создание единых принципов регулирования тарифов.

Согласно законопроекту, тарифы будут вводиться на срок не менее пяти лет. Внесение корректировок в тарифы будет возможно лишь в исключительных случаях, установленных правительством РФ.

Законопроект займёт в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учётом отраслевой специфики, — говорится в документе.

Тарифное регулирование на сегодняшний день осуществляется в соответствии с законами «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «О газоснабжении», «Об отходах производства и потребления», «О естественных монополиях».

Как ранее писал News.ru, ФАС выступила против обязательной установки счётчиков тепла в новостройках, заявил замглавы ведомства Виталий Королёв. Ранее с соответствующей инициативой выступили в Минстрое.