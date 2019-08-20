Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом выручка выросла на 11,2% и достигла 4,212 трлн рублей, пишет RNS. Рост выручки обусловлен увеличением объёмов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%. Также на этот показатель повлияло повышение...