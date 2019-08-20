Стоимость временного простоя самолётов Sukhoi Superjet 100 не должна сказываться на цене на авиабилеты, заявил замруководителя ФАС Александр Редько.
По словам чиновника, расходы за простой должны взять на себя банки и авиапроизводитель.
Система субсидирования SSJ должна быть изменена таким образом, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет, — сказал Редько.
Как ранее писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила повышение стоимости авиабилетов на маршрутах с Sukhoi Superjet 100.