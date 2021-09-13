ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами

ФАС России создаст перечень производителей основных и вспомогательных стройматериалов для оперативного регулирования ситуации с ценообразованием на рынке. Как говорится в сообщении на сайте службы, необходимость его создания продиктована массовыми обращениями о росте цен на строительные материалы. В I полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 таких обращений.

По информации ФАС, в реестр войдут крупные компании, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. Это позволит выявлять случаи необоснованного роста цен и реагировать на них, а также усилить внимание, контроль и надзор за деятельностью организаций, способных влиять на товарные рынки.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству. Он напомнил, что правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство для компенсации удорожания стройматериалов.

Однако такие изменения не должны влиять на срок исполнения контракта и физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения. Кроме того, вице-премьер призвал пресекать попытки спекулятивного взвинчивания цен на стройматериалы и обращаться в ФАС для разрешения подобных ситуаций.