ФАС проверит рост цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба установила , что в 2021 году российские цены на арматуру выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Тогда металлургические компании заявили об увеличении индикаторов цен на зарубежных рынках, однако рост цены был зафиксирован и на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов.

По данным ведомства, речь может идти о ценовом сговоре, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру. В связи с этим служба проводит внеплановые выездные проверки на предмет заключения антиконкурентного соглашения. ФАС осуществит оценку ценообразования у компаний, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Ранее в правительстве РФ рассматривали возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволила бы бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома. В мае нынешнего года тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн.