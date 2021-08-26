ФАС проверит рост цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь». Об этом сообщается на сайте ведомства.
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По данным ведомства, речь может идти о ценовом сговоре, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру. В связи с этим служба проводит внеплановые выездные проверки на предмет заключения антиконкурентного соглашения. ФАС осуществит оценку ценообразования у компаний, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.
Ранее в правительстве РФ рассматривали возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволила бы бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома. В мае нынешнего года тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн.