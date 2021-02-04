Власти могут запретить продавать металлолом за границу

https://static.news.ru/photo/c0691d2a-6794-11eb-a258-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Правительство России рассматривает возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволит бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома.

Сейчас тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн.

О планах запрета продажи металлолома за границу написали «Ведомости», которые ссылаются на первого заместителя промышленности и торговли Виктора Евтухова. По его словам, временные ограничения на экспорт лома чёрных и цветных металлов могут быть наложены, поскольку он включен в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров.

Минпромторг считает снижение сбора сырья основной причиной роста экспортных цен на металлолом. Снижение добычи руды в разных странах из-за карантина также повлияло на рост.

Повышенные экспортные пошлины на металлолом действуют в России с 30 января. За тонну необходимо заплатить 45 евро, вместо прежних 5. Эта мера позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке. Через полгода планируется снизить пошлины.

Как писал NEWS.ru, ситуация с отраслью заготовки лома в стране может улучшиться, но для этого придётся многое сделать, в том числе и гражданам, которые заинтересованы в решении этого вопроса, считает депутат Госдумы Николай Валуев.