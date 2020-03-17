Ситуация с отраслью заготовки лома в стране может улучшиться в ближайшем будущем, но для этого придётся ещё многое сделать, в том числе и гражданам, которые заинтересованы в решении этого вопроса. Так считает депутат Госдумы Николай Валуев.
Как отметил парламентарий, нынешние проблемы с ломозаготовкой начались как раз из-за попыток «зарегулировать» отрасль. По словам Валуева, сейчас демонтаж металлоконструкций зданий и самовывоз лома не учитываются и не могут учитываться в лицензии. Однако в ней должны быть прописаны все места осуществляемого лицензируемого вида деятельности,
На данный момент виден свет в конце тоннеля, а именно возможность избежать неоправданного уголовного наказания, — пояснил Валуев.
По его словам, нынешний закон можно дополнить перечнем работ, не требующих переоформления лицензии. Сейчас департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития проводит оценку проект постановления правительства «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом чёрных и цветных металлов».
Валуев призвал всех заинтересованных «поторопиться использовать своё право голоса».
Как писал NEWS.ru, ранее российское правительство сообщило, что проведёт проверку всех нерыночных механизмов на энергорынке, включая надбавки к тарифам для новой генерации и компенсации проблемным регионам, чтобы выяснить, возможно ли ликвидировать часть таких надбавок или переложить некоторые из них на бюджет.