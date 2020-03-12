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Российское правительство проведёт проверку всех нерыночных механизмов на энергорынке, включая надбавки к тарифам для новой генерации и компенсации проблемным регионам, чтобы выяснить, возможно ли ликвидировать часть таких надбавок или переложить некоторые из них на бюджет.

Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минприроды, ФАС совместно с «Советом рынка» и РСПП до 1 апреля оценить реальность отказа от ряда программ развития электроэнергетики: строительства новых АЭС, ГЭС, ВИЭ, мусоросжигающих ТЭС и программы модернизации старой генерации. Ведомства обязали подготовить варианты сокращения надбавок к стоимости мощности, за счёт которых оплачиваются эти стройки, в том числе и через иные источники финансирования и внедрение конкурентных механизмов.

Также Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны установить, можно ли переложить нагрузку по снижению цен для отдельных регионов на бюджет, передаёт «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, Совфед хочет уравнять тарифы на электроэнергию к 2021 году. При этом в комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам заверили, что введение единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию не приведёт к повышению расценок. В результате реформы тарифы не должны быть выше 3,4 рубля за 1 кВт/ч, а в тех регионах, где они на данный момент ниже, повышения стоимости не планируется.