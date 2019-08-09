Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалобы на производителей и поставщиков хлеба, касательно роста цен. Об этом сообщили её в пресс-службе.

По словам начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко, служба начнёт проверки на рынке только после того, как поступят жалобы, передаёт ТАСС. Без веских причин это делаться не будет.

ФАС России постоянно мониторит ситуацию на рынке хлеба и в случае необходимости проводит проверки обоснованности повышения цен, — заявила она.

Мирочиненко рассказала, что подобные проверки были проведены Брянским и Челябинским УФАС в июле 2019 года. Они показали, что увеличение цен на хлеб обусловлен ростом затрат на муку и другое сырьё, что в свою очередь происходит из-за роста цен на зерно ржи и пшеницы.

Ранее News.ru писал, что, по данным Минсельхоза РФ, резких колебаний цен на российском рынке хлеба нет, ситуация стабильная.

 

 

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