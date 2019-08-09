https://static.news.ru/photo/058ff526-ba90-11e9-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалобы на производителей и поставщиков хлеба, касательно роста цен. Об этом сообщили её в пресс-службе.

По словам начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко, служба начнёт проверки на рынке только после того, как поступят жалобы, передаёт ТАСС . Без веских причин это делаться не будет.

ФАС России постоянно мониторит ситуацию на рынке хлеба и в случае необходимости проводит проверки обоснованности повышения цен, — заявила она.

Мирочиненко рассказала, что подобные проверки были проведены Брянским и Челябинским УФАС в июле 2019 года. Они показали, что увеличение цен на хлеб обусловлен ростом затрат на муку и другое сырьё, что в свою очередь происходит из-за роста цен на зерно ржи и пшеницы.

Ранее News.ru писал, что, по данным Минсельхоза РФ, резких колебаний цен на российском рынке хлеба нет, ситуация стабильная.