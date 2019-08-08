https://static.news.ru/photo/3236270e-b9d6-11e9-ad29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Резких колебаний цен на российском рынке хлеба нет, ситуация стабильная, сообщили в Минсельхозе РФ.

Такое заявление ведомство сделало после опубликованных Росстатом данных о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным службы, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года относительно такого же периода 2018-го увеличилась на 7,7%.

В Минсельхозе пояснили, что сейчас рост цен на хлеб по отдельным позициям по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, передаёт РИА Новости . По некоторым позициям есть незначительное превышение, подчеркнули в ведомстве.

В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний, — отмечает Минсельхоз.

В сообщении приводятся также данные регионов по цене производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки. Так, цена на эту категорию хлебобулочных изделий составила с НДС 40,19 рубля за килограмм. Минсельхоз отмечает увеличение на 4% по сравнению с аналогичной датой 2018 года и на 4,5% с начала года. Цена на хлеб из пшеничной муки составила 46,43 рубля за килограмм, увеличившись на 8,5% и на 6,1% соответственно.

В ведомстве также рассказали, что урожай зерна в России в 2019 году ожидается на уровне 118 млн тонн. Пшеницы должны собрать примерно 75 млн тонн. Этот урожай полностью обеспечит внутренние потребности страны и поможет сформировать запасы для стабильной ценовой ситуации.

Ранее News.ru писал, что по данным Росстата, в 2018 году хлеб с января по июль подорожал на 2,3%. Индекс потребительских цен в июле 2019 года по отношению к прошлому году составил 4,6%. До этого в Руспродсоюзе назвали главной причиной повышения отпускных цен на хлеб удорожание пшеницы и муки.