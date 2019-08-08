https://static.news.ru/photo/3ee0b714-b9bb-11e9-b653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На 7,7% увеличилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года относительно такого же периода 2018 года. К таким выводам пришёл Росстат.

В 2018 году хлеб с января по июль подорожал на 2,3%. Индекс потребительских цен в июле 2019 года по отношению к прошлому году составил 4,6%, пишет РБК .

Больше всего подорожали белый хлеб и изделия из муки высшего сорта. Если сравнить цены в июне 2019 года с ценами в июне 2018-го, то рост составит 9,6%. Таким образом, стоимость хлебобулочных изделий доходит до 50,54 рубля за килограмм.

Изделия из муки второго сорта стали дороже на 7,4%, что составляет 49,96 рубля за килограмм.

Ранее причину роста цен на хлеб объяснили в «Руспродсоюзе», писал News.ru.