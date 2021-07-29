Ежедневные просмотры видео во «ВКонтакте» установили новый рекорд

Ежедневные просмотры видео во «ВКонтакте» («ВК») установили новый рекорд — достигли отметки в 1 млрд. Ежемесячно 75 млн юзеров со всего мира смотрят ролики в соцсети, рассказали в пресс-службе компании, подводя итоги второго квартала 2021-го.

Представители портала отметили, что за год работы сервиса коротких вертикальных видео с AR-эффектами — «Клипы» — авторы опубликовали на платформе шесть млн роликов общей длительностью почти в 25 тысяч часов — около трёх лет. Кроме того, аудитория «Клипов» увеличилась в 2,5 раза: каждый день короткие ролики смотрят 20 млн человек.

Также «ВКонтакте» обнародовала итоги второго квартала 2021 года в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group. «ВК» показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом 2020-го. За три месяца на сайте вышли 55 крупных обновлений, а средняя суточная аудитория соцсети в РФ прибавила 1% год к году, составив 47 млн юзеров, число пользователей из России в месяц достигло 72 млн.

«ВКонтакте» остаётся лидером среди социальных сетей в России. Каждый день её посещают 47% российских интернет-пользователей (1). При этом ежемесячный охват Рунета достигает 75% (1). <...> У компании очень высокий показатель вовлечённости: во втором квартале 65,2% аудитории «ВКонтакте» пользовались её продуктами каждый день, — говорится в пресс-релизе.

Во «ВКонтакте» добавили, что не прекращают расширять экосистему сервисов и наращивают их аудиторию. Например, во втором квартале 2021-го количество мини-приложений увеличилось на 74% за год, достигнув 34 200.

Обилие дополнительных возможностей уже давно сделало «ВКонтакте» суперприложением: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг, — подчеркнули в пресс-службе.

Во «ВКонтакте» отметили, что месячная аудитория VK Mini Apps превысила 38,4 млн — это на 28% больше, чем год назад.

Ранее российская социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, что более 70% курящих людей хотя бы раз пробовали бросить вредную привычку. Данное исследование, показавшее, как курение связано с полом, возрастом и профессией, провела команда сервиса «Здоровье», передаёт пресс-служба соцсети.