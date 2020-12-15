Евросоюз продлил пошлины на аммиачную селитру из России

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Европейский союз решил продлить пошлины на аммиачную селитру из России.

Согласно данным Bloomberg, пошлины будут продлены на пять лет. Соответствующий вопрос обсуждался в рамках борьбы с демпингом.

Других подробностей агентство пока не приводит.

Как писал NEWS.ru, в октябре Евросоюз запустил процедуру введения антидемпинговых пошлин при поставках из России берёзовой фанеры. Причиной для введения пошлин стали жалобы европейских производителей на заниженные цены поставляемых в Европу материалов из РФ. Жалобы 31 августа 2020 года подал европейский Консорциум деревообрабатывающей промышленности от имени двух европейских производителей, выпускавших в 2019 году более 25% всей берёзовой фанеры в ЕС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Еврокомиссия подготовила доклад под названием «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты». По его словам, документ носит откровенно предвзятый характер и чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза.