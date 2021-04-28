Европарламент предложил наказывать российских олигархов за коррупцию

https://static.news.ru/photo/6b1c4dc8-a840-11eb-87d2-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

В проекте резолюции Европейского парламента (ЕП) предлагается наказывать российских олигархов за коррупционные преступления. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Так, в резолюции говорится о необходимости полностью замораживать активы коррупционеров и членов их семей в Евросоюзе. Кроме того, инициатива предполагает аннулирование виз таких граждан.

Отмечается, что принятие резолюции запланировано на четверг, 29 апреля. В ней будут содержаться основные выводы по итогам пленарной сессии.

Ранее стало известно, что Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Как уточняется, благодаря этому ЕС станет менее зависим от России в энергетическом плане.