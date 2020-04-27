Россия поднялась на четвёртое место среди всех стран мира по объёму военных расходов в прошлом году — с затратами в размере $65,1 миллиарда, свидетельствуют данные изыскания SIPRI (Стокгольмского международного института исследований проблем мира). В документе , который есть у редакции NEWS.ru, подчёркивается также, что рост мировых военных расходов обусловлен увеличением военных расходов в Соединённых Штатах. В Минобороны не захотели оперативно комментировать NEWS.ru обнародованные в ЕС выводы.

Согласно новым данным SIPRI, прошлогодние военные расходы стран увеличились на 3,6% по сравнению с 2018 годом, продемонстрировав наибольший годовой прирост с 2010 года. При этом Соединённые Штаты Америки, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятёрку стран с крупнейшими военными расходами на планете: на них пришлось 62% всех военных расходов.

В прошлом году, по расчётам специалистов, мы видим самый высокий уровень расходов со времён мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, он представляет собой пик военных расходов.

По заключению старшего научного сотрудника SIPRI Питера Веземана, рост мировых военных расходов был обусловлен увеличением военных расходов в США. В 2019 году военные расходы США выросли на 5,3% и достигли $732 млрд. На них приходилось 38% мирового показателя.

Увеличение расходов США в прошлом году было эквивалентно общему объёму военных расходов Германии за аналогичный период. Веземан высказывает предположение, что «наблюдающийся в последнее время рост военных расходов США в значительной степени основан на предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами».

В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП, став одним из самых высоких показателей в Европе. Конкретнее: в 2019 году военные расходы РФ составили $65,1 млрд (они выросли на 4,5% по сравнению с 2018 годом).

Таким образом, РФ за прошлый год попала на четвёртое место в списке стран с самыми высокими военными расходами, отмечают аналитики SIPRI.

Как объяснила NEWS.ru научный сотрудник SIPRI Александра Куимова, российские военные расходы значительно выросли за последние два десятилетия: с 2000 года их прирост составил 175%, с 2010-го — 30%.

В 2019 году Россия увеличила военные расходы на обеспечение деятельности Вооружённых сил РФ и деятельности войск национальной гвардии. Также наблюдалось существенное увеличение «прочих расходов Министерства обороны» — трат на социальную поддержку служащих и т.д. Александра Куимова эксперт программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира эксперт программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира

Вместе с тем в 2018 году военные расходы РФ, наоборот, уменьшились на 3,5% по сравнению с 2017 годом, хотя в абсолютных цифрах их объём был на 27% выше, чем в том же 2009 году. Хотя такой показатель оставался самым высоким в Восточной Европе.

В соответствии с прошлым исследованием стокгольмцев, осуществляя программу военной модернизации с 2010 по 2015 год, Россия планомерно наращивала оборонный бюджет на 4,9–16% ежегодно. Начиная с 2016 года военные траты стали немного сокращаться, но погашение в том же году государственного долга перед компаниями ВПК увеличило расходы на 7,2%.

Скупой платит дважды

Минобороны России/vk.com

Всякому росту трат «на оборонку» есть, что называется, целесообразное объяснение.

Во-первых, расходы и их источники на производство вооружений и военной техники были запланированы заранее, в соответствии с реализацией таких государственных программ, как «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Обеспечение обороноспособности страны», «Обеспечение государственной безопасности», «Обеспечение химической и биологической безопасности» и т.д.

Во-вторых, в сфере ОПК в настоящее время занято немалое число россиян. И если пойти на его сокращение, то это весьма больно ударит по состоянию оборонно-промышленной сферы, обострит внутри неё социальные проблемы. И, как мы уже помним, само последующее восстановление ОПК потребует более значительных средств.

Вот почему, полагает член экспертного совета «Офицеры России» и политолог из Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев, не надо опасаться того, как будут «бить» по бюджету оборонные расходы в текущем кризисе.

Наоборот, оборонно-промышленный комплекс поможет российской экономике выйти из кризиса, при этом как можно быстрее. Более того, создать задел на формирование и реализацию передовых технологий, в особенности в сфере предоставления информационных услуг, и наконец-то слезть с так называемой нефтяной иглы. Александр Перенджиев член экспертного совета «Офицеры России» и политолог из Ассоциации военных политологов член экспертного совета «Офицеры России» и политолог из Ассоциации военных политологов

Кроме того, говорит военный политолог, необходимо учитывать, что «в условиях глобального экономического кризиса в разы возрастает степень военной и экстремистской угрозы». Далее эксперт замечает, что «оборонка» пригодилась и в нынешней ситуации схватки с эпидемией: «в борьбу с коронавирусом вступили войска» радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), и, безусловно, военные медики.

По словам Перенджиева, российские войска РХБЗ оснащены в настоящее время самой передовой техникой, в том числе и техникой по проведению дезинфекции, обеззараживанию и уничтожению вирусов.

Согласны с этим не все. Ситуация складывается так, что уже в ближайшее время всё же возникнет острая необходимость обеспечить эффективную экономию военного бюджета, предполагает эксперт Ассоциации военных политологов и сотрудник Российского экономического университета Андрей Кошкин.

Пока это следует делать за счёт переноса массовых учений и, возможно, других дорогостоящих мероприятий на следующий учебный год. Андрей Кошкин эксперт Ассоциации военных политологов, сотрудник Российского экономического университета эксперт Ассоциации военных политологов, сотрудник Российского экономического университета

По его суждению, для предприятий оборонного сектора потребуется снижение объёма производственных инвестиций, в том числе государственных, как результат сокращения доходной части государственных бюджетов и увеличения непредвиденных расходов на борьбу с пандемией и её последствиями.

Однако в целом, отмечает Кошкин, комплексный предварительный прогноз, подготовленный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, указывает на то, что все бюджетные планы в России на 2020 год будут выполнены, в том числе за счёт резервов.

Спорный момент

Минобороны России/vk.com

И всё же, что касается сокращения расходов бюджета «на оборонку», то следует напомнить, что о снижении государственного оборонного заказа (ГОЗ) власти, собственно, поговаривают уже давно, причём на самых высоких уровнях.

В январе 2018 года президент РФ говорил о том, что одной из ключевых задач является постепенное повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК, к 2025 году она должна составить до 30%, а к 2030 году — до 50% в общем объёме производства. Позднее вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов говорил о том, что предприятия ОПК должны так осуществлять свою деятельность, чтобы 30% приходилось на ГОЗ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданский сектор.

Также в 2018 году глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что ГОЗ будет сокращаться, и тем, кто изготавливает его, нужно меняться.

Понятно, что это будет происходить постепенно, ГОЗ останется, пусть и в меньшем объёме, но размер расходов на эти цели всё равно может быть достаточно большим, что по итогам нынешнего года может позволить России войти в пятёрку ведущих государств мира по этому показателю. Дмитрий Баранов ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Чума чумой, а выполнять бюджет необходимо, в противном случае это ещё больше отразится на отдельных предприятиях и целых отраслях, подчёркивают опрошенные военные эксперты. Ведь от изготовителей ГОЗ зависят тысячи других предприятий, на которых работают миллионы россиян, и если он будет резко сокращён, то без денег окажутся и металлурги, и нефтяники, и лесная отрасль, и лёгкая промышленность. Что, конечно же, лишь ухудшит положение всей экономики в кризис и из-за чего потребуются дополнительные средства для спасения предприятий.

Кроме того, уточняет Александр Перенджиев, ведь нельзя сбрасывать со счетов и то, что активное участие РФ на мировом рынке вооружений и военной техники даёт весьма значительное поступление средств в государственный бюджет. Так уж исторически сложилось.