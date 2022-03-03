Европа начала отказываться от экспорта и импорта российских товаров

Европейские покупатели начали бойкотировать отечественную продукцию, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она предупредила, что ввоз зарубежной продукции в РФ рядом компаний также может остановиться.

Эксперт пояснила , что дистрибьюторы и ретейлеры из Чехии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики уже сообщили об отказе от поставок детской мебели и игрушек. Компании не готовы заключать новые договоры и прекращают действие текущих.

Некоторые российские дистрибьюторы и торговые сети, которые закупают иностранную продукцию, получили предупреждение о возможной остановке сотрудничества. Пока же они столкнулись с требованием оплатить открытые счета на поставку товаров и перейти на систему предоплаты.

Тем временем некоторые поставщики сырья из США и Европы также останавливают отгрузки российским компаниям, рассказал гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. Российские fashion-бренды уже заявили о том, что европейские поставщики стали повышать стоимость тканей и фурнитуры на 10–20%. Договориться о более низких ценах удаётся только компаниям, которые имеют многолетнюю отлаженную работу с поставщиками.



Рост цен также отмечается в сегменте продукции для салонов красоты и сырья для мебельной отрасли. С другой стороны, поставщики сырья отмечают, что новые цены будут актуальны через месяц, когда ситуация может измениться в том числе в лучшую сторону.

Ранее часть западных продавцов люксовой одежды перестали доставлять заказы российским покупателям. Другие предупреждают о проблемах с доставкой в Россию на фоне текущих событий из-за спецоперации РФ на Украине.