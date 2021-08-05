Европа испытала энергетический шок из-за скачка цен

Страны Европейского союза испытывают энергетический шок из-за резкого скачка цен на газ и электроэнергию. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что цены взлетели по всей Европе, достигнув почти везде рекордных значений. Особенно досталось Германии — здесь оптовая стоимость на электроэнергию в этом году выросла на 60%.

Бизнес в такой ситуации не может оплачивать счета и вынужден поднимать цены на товары и услуги. Многие предприятия и вовсе близки к закрытию.

Эксперты называют причиной проблемы нехватку газа. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объём сжиженного природного газа, что затрудняет пополнение истощённых хранилищ после тяжёлой зимы.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала 2021 года превысила показатели 2019 года. Таким образом, цены приблизились к пятилетнему рекорду.