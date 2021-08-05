Европа испытала энергетический шок из-за скачка цен

Страны Европейского союза испытывают энергетический шок из-за резкого скачка цен на газ и электроэнергию. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что цены
Бизнес в такой ситуации не может оплачивать счета и вынужден поднимать цены на товары и услуги. Многие предприятия и вовсе близки к закрытию.
Эксперты называют причиной проблемы нехватку газа. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объём сжиженного природного газа, что затрудняет пополнение истощённых хранилищ после тяжёлой зимы.
Ранее сообщалось, что оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала 2021 года превысила показатели 2019 года. Таким образом, цены приблизились к пятилетнему рекорду.