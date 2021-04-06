Евро превысил отметку в 91 рубль впервые с 24 марта

Евро преодолел отметку в 91 рубль за единицу на торгах на МосБирже. Это произошло впервые с 24 марта.
По состоянию на 15:43 мск европейская валюта
Стоит отметить, что евро несколько ослаб по отношению к рублю к концу марта и стоил менее 90 рублей. Однако уже 1 апреля он вновь пробил эту отметку и с тех пор постепенно растёт.
Таким образом, во вторник, 6 апреля, курс евро вырос на 0,94%. Кроме того, ускорил рост до 0,84% курс доллара, он составил 77,035 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — $61 млрд. Это на 51,6% больше прошлогоднего показателя, что в долларах составляет 20,8 млрд.