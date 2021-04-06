Евро превысил отметку в 91 рубль впервые с 24 марта

https://static.news.ru/photo/4d93d5be-96d9-11eb-b26f-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global look Press

Евро преодолел отметку в 91 рубль за единицу на торгах на МосБирже. Это произошло впервые с 24 марта.

По состоянию на 15:43 мск европейская валюта торговалась по 91,025 рубля. Заметный рост котировок начался в 14:29, когда евро упал до стоимости 90,2525 рубля за единицу, а после стал укрепляться.

Стоит отметить, что евро несколько ослаб по отношению к рублю к концу марта и стоил менее 90 рублей. Однако уже 1 апреля он вновь пробил эту отметку и с тех пор постепенно растёт.

Таким образом, во вторник, 6 апреля, курс евро вырос на 0,94%. Кроме того, ускорил рост до 0,84% курс доллара, он составил 77,035 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — $61 млрд. Это на 51,6% больше прошлогоднего показателя, что в долларах составляет 20,8 млрд.