«Ещё одна фраза — и рынок упадёт»: инвестор оценил игры Трампа с нефтью

https://static.news.ru/photo/4933f498-7594-11ea-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch via imago-images.de/Global Look Press

В условиях абсолютного дефицита позитивных новостей президент США Дональд Трамп может манипулировать рынком нефти, как ему вздумается. Так в беседе с NEWS.ru, создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко прокомментировал твит главы Белого дома, после которого цены на чёрное золото резко пошли вверх.

2 апреля Трамп написал в Twitter, что провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Американский лидер выразил надежду, что Эр-Рияд и Москва сократят нефтедобычу на десять миллионов баррелей. После этого в В Кремле опровергли заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем.

Одна его фраза — и рынок взлетел на 15%, но еще одна фраза — и он упадет назад к $20. Причем и то и то будут просто слова — то, что Трамп любит делать больше всего, — сказал Клопенко.

При этом инвестор пояснил, что пока на рынке нет реальных договоренностей о снижении объемов и нет реального восстановления спроса, поэтому фундаментально для роста еще рано.

Позднее Трамп сказал, что в ходе его бесед с руководством России и Саудовской Аравии тема возможного сокращения добычи сырья в США не поднималась. Однако страны — экспортёры нефти всё же начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки