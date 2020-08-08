ЕС придумал ответ на санкции США по «Северному потоку-2»

https://static.news.ru/photo/fcc057e6-da3d-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что европейские лидеры разрабатывают «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», в котором дадут ответ на санкции Соединённых Штатов по «Северному потоку-2».

По словам посла, документ «заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран». Коммюнике опубликуют до конца года, сообщает «Интерфакс».

Ранее три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от Nord Stream 2 подписан Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Как писал NEWS.ru ранее, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт прокомментировал угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой российского проекта «Северный поток — 2».