Энергоэксперт рассказал о дискриминации «Газпрома» на внутреннем рынке Энергоэксперт Правосудов назвал «Газпром» уязвимым на внутреннем рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня независимые поставщики газа на внутренний российский рынок — такие как НОВАТЭК и «Роснефть» — имеют серьезные экономические преимущества перед «Газпромом», отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Эксперт отметил, что в этой связи «Газпром» пытается выправить ситуацию в свою пользу, предлагая правительству провести либерализацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей в ряде регионов.

Как пояснил Правосудов, сегодня независимые игроки переманивают у «Газпрома» крупных потребителей, предоставляя им скидки, в то время как национальный холдинг столкнулся с проблемами на экспортном рынке.

По словам эксперта, НОВАТЭК и «Роснефть» поставляют газ по свободным рыночным ценам, предпочитая работать с промышленно развитыми регионами, которые находятся рядом с месторождениями газа. Это дает значительные экономические дивиденды, потому что крупные потребители закупают много сырья и всегда оплачивают счета.

«Газпром» периодически проявлял недовольство, что лучшие куски внутреннего рынка у него отобраны, но эти аргументы пропускались мимо ушей из-за монополии компании на трубопроводный газовый экспорт, — отметил специалист.

Он напомнил, что в связи с падением экспорта добыча газа в России в январе-ноябре 2022 года снизилась на 11,6%, составив 612,9 млрд кубометров газа. При этом все издержки легли на «Газпром», в то время как независимые поставщики, наоборот, увеличили промышленные показатели. В этой ситуации «Газпром» предложил правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в ряде регионов.

«Газпром» просит уравнять условия, чтобы не одним доставались вкусности, а другим объедки, и пытается лоббировать данный тезис. Что из этого получится, сказать сложно, но в условиях, когда на российском рынке наблюдается избыток газа, трудно представить, что внутренние цены на него резко вырастут, — полагает энергоэксперт.

Ранее в «Газпроме» заявили, что уже добытого газа россиянам хватит на 100 лет. На конец прошлого года извлекаемые запасы составили 35 трлн кубометров.