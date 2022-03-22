Энергетик: Украина не может отказаться от транзита российского газа

Украине придется продолжать качать газ по своей газотранспортной системе, в первую очередь потому, что у неё нет рычагов, чтобы отказаться от этого процесса. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщает телеканал «360».

Это не Украина будет продолжать транзит, это РФ продолжает поставлять газ в Европу через украинскую ГТС. Выступление [главы «Нафтогаза Украины» Юрия] Витренко просто констатирует факт объективной действительности — Россия продолжает поставлять газ через Украину. Украина не имеет ни политической, ни экономической возможности от этого транзита отказаться, — сказал эксперт.

При этом он отметил, что никто не может дать гарантий, что не будет попыток выступающих на стороне киевского режима провести террористические акты на объектах ГТС Украины. С другой стороны, по его словам, украинский газопровод обладает большой мощностью, поэтому будет возможность в случае форс-мажора перераспределить газовые потоки.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предложил заморозить деньги России от продажи нефти и газа на эскроу-счетах, где средства хранятся до исполнения обязательств по договору. По его словам, это следует сделать до вывода российских войск из Украины.