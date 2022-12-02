Энергоэксперт объяснил заявку Польши на покупку российской нефти Энергоэксперт Митрахович: заявка Польши на покупку нефти в РФ вызвана отсутствием санкций

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Польша подала заявку на покупку 3 млн тонн российской нефти из-за отсутствия санкций против нефтепровода «Дружба», объяснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович NEWS.ru. По его словам, ни Польша, ни Совет ЕС не вводили санкции против нефтепровода и формальной юридической причины, объяснившей бы неисполнение контракта польской компанией Orlen, не существует.

Поэтому Orlen либо будет платить штраф России за невыполнение условий контракта, либо польские власти или ЕС пусть вводят официально санкции, тогда у Orlen появится объяснение, почему они не выполняют условия контракта, — потому что есть форс-мажор. Пока официального форс-мажора нет, и санкции нет, — отметил Митрахович.

Он также уточнил, что польский контракт на закупку нефти действует до 2023 года включительно, что создает парадоксальную ситуацию с возможностью закупать нефть при жесткой официальной риторике.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на прокачку 3 млн тонн нефти из России. Предполагалось, что транш пройдет по нефтепроводу «Дружба». В ответ на это вице-премьер России Александр Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда.