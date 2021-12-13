Энергетик объяснил, почему «Зелёные» не будут замедлять сертификацию СП-2

Партия немецких «Зелёных» не будет препятствовать сертификации российского газопровода «Северный поток-2», потому что её члены занимают места в правящем парламенте, а значит — на них возложена ответственность за энергетику государства, пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, «Зелёные» будут вынуждены исполнять законы Германии независимо от их мнения о российском трубопроводе, пишет «ПолитЭксперт».

Делать они этого не будут, потому что одно дело критиковать, когда ты в оппозиции. Там ты делаешь все, чтобы противостоять власти. А когда ты сам входишь в круг властвующей коалиции, то уже гораздо более ответственно ко всему будешь относиться, ты уже несешь бремя за газоснабжение всей Германии и Европы, так как Берлин себя позиционирует как лидер ЕС. В реальности препятствовать «СП-2» это не будет, — подчеркнул Юшков.

Он пояснил, что сейчас, согласно правилам Евросоюза, дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream AG регистрируется в Германии, чтобы исполнять роль независимого оператора по поставкам газа. Юшков уточнил: в соответствии с европейским законодательством, функции поставщика и транзитера должны быть разделены. Для этого «Газпром» и создал дочернюю компанию с независимым менеджментом, подчеркнул энергетик.

Ранее эксперты заявили, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. При этом зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге, эксперт по внешней политике Александер граф Ламбсдорфф напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена, в дальнейшем решение о сертификации примет Федеральное сетевое агентство, после чего его корректность перепроверит Еврокомиссия.