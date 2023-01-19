Энергетик назвал причину падения транзита газа через Украину Энергетик Пикин: транзит газа через Украину упал из-за уменьшения заявок и падения цен

Фото: n Obergailbach Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Объемы поставок российского газа через Украину снижаются из-за уменьшения числа заявок от потребителей из Европы, заявил NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Кроме того, по его словам, в последнее время спотовые цены на газ сильно упали, а заполненность хранилищ Европы газом достигла рекордных объемов.

Сейчас это связано в большей степени с тем, что объемы заявок от потребителей из Европы сокращаются по данному направлению. Кроме того, спотовые цены на газ сильно упали, Европа чувствует себя очень комфортно, хранилища заполнены рекордным объемом, поэтому такой потребности пока нет, - пояснил энергетик.

В то же время он уточнил, что падение транзита газа может продолжиться, однако он вряд ли упадет до нуля. По мнению энергетика, запасы газа в Европе не рассчитаны на стопроцентное обеспечение всех потребителей в зимний сезон.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% — до 25,1 млн кубометров в сутки. Накануне показатель составлял 32,6 млн кубометров.

Транзит российского газа через Украину в Европу уменьшился с 4 января, когда показатель прокачки опустился ниже 38 млн кубометров в сутки. При этом восемь дней подряд в Европу поставлялось по 35,5 млн кубометров.