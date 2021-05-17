Электроэнергия в России вновь оказалась дороже, чем в США

https://static.news.ru/photo/fa601482-b723-11eb-a04a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Сообщества потребителей энергии подсчитали, что второй год подряд электроэнергия для промышленных потребителей в России оказалась дороже, чем в США и многих европейских странах. Об этом говорится на сайте ассоциации.

По итогам 2020 года средняя цена электроэнергии для пользователей составляла $0,73 за кВт/ч. В США этот показатель оказался $0,67, в Норвегии — $0,34, во Франции — $0,69, а в Финляндии и Испании — $0,72. Отмечается, что у последних показатель оказался ниже впервые.

Аналитики поясняют, что такие тенденции связаны с снижением энергоцен за рубежом. Кроме того, в период пандемии стоимость снижалась сильнее из-за падения объёма электропотребления. При этом в России энергоцены наоборот росли. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%.

Ранее сообщалось, что в текущем и следующем годах стоимость электроэнергии для предприятий вырастет от 6% до 15%.