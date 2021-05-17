Электроэнергия в России вновь оказалась дороже, чем в США

Эксперты Сообщества потребителей энергии подсчитали, что второй год подряд электроэнергия для промышленных потребителей в России оказалась дороже, чем в США и многих европейских странах. Об этом говорится на сайте ассоциации.
По итогам 2020 года средняя цена электроэнергии для пользователей
Аналитики поясняют, что такие тенденции связаны с снижением энергоцен за рубежом. Кроме того, в период пандемии стоимость снижалась сильнее из-за падения объёма электропотребления. При этом в России энергоцены наоборот росли. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%.
Ранее сообщалось, что в текущем и следующем годах стоимость электроэнергии для предприятий вырастет от 6% до 15%.