Экспортные цены на российскую пшеницу возросли

Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% выросли за период майских праздников на $21 и достигли $274 за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение аналитической компании «Совэкон».
Кроме того, закупочные цены в глубоководных портах
Аналитики полагают, что такие тенденции сохранятся и в ближайшее время и предупреждают, что рост цен на пшеницу в России может негативно сказаться на деятельности местных животноводов и мукомолов. Отмечается, что запасы зерна у переработчиков рекордно низкие за последние несколько лет. По данным Росстата, запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих предприятиях на 1 апреля составляли 5,3 млн тонн, такой показатель на 27% ниже прошлогоднего.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ответственные российские ведомства фиксируют резкий рост мировых цен на пшеницу, сахар, масло и другие продукты.