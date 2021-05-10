Экспортные цены на российскую пшеницу возросли

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Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% выросли за период майских праздников на $21 и достигли $274 за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение аналитической компании «Совэкон».

Кроме того, закупочные цены в глубоководных портах увеличились с 14,5–15,2 тысячи рублей до 15,6 тысячи рублей за тонну. Аналитики отмечают, что это связано с укреплением цен на пшеницу в мире. Так, котировки на пшеницу на биржах в Париже и Чикаго за первую неделю мая увеличились на 4–6%. Также влияние оказывает подорожание кукурузы из-за грядущего неурожая в Бразилии.

Аналитики полагают, что такие тенденции сохранятся и в ближайшее время и предупреждают, что рост цен на пшеницу в России может негативно сказаться на деятельности местных животноводов и мукомолов. Отмечается, что запасы зерна у переработчиков рекордно низкие за последние несколько лет. По данным Росстата, запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих предприятиях на 1 апреля составляли 5,3 млн тонн, такой показатель на 27% ниже прошлогоднего.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ответственные российские ведомства фиксируют резкий рост мировых цен на пшеницу, сахар, масло и другие продукты.