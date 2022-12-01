Аналитики предупредили о риске роста инфляции РБК: инфляция в России может вырасти на 4,5 процентного пункта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансирование дефицита бюджета России в 2023 году на фоне недостаточных налоговых поступлений может привести к росту инфляции на 3,9–4,5 процентного пункта, сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков системы Сбербанка SberCIB Investment Research. В случае если прогнозы аналитиков сбудутся, Центробанку придется повышать ключевую ставку, чтобы удержать инфляцию в пределах прогнозируемых им 5–7%.

На фоне недостаточных налоговых поступлений в бюджет из-за санкционного давления финансирование бюджетного дефицита в 2023 году может внести вклад в 3,9–4,5 процентного пункта в прогнозную инфляцию, — говорится публикации.

Агентство отмечает, что проинфляционный эффект бюджетного финансирования станет неизбежным следствием роста предложения денег в экономике. Этот эффект может возникнуть при расходовании средств ФНБ и проведении внутренних заимствований.

В то же время аналитики подчеркнули, что реализация таких прогнозов зависит от многих факторов, не все из которых приведут к такому сценарию. Реальная бюджетная политика, как правило, оказывается более жесткой, чем номинальная, добавили в Минэкономразвития.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что уровень инфляции в стране находится под контролем. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас несильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки.