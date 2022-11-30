Силуанов заявил, что Минфин контролирует инфляцию

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Минфин России контролирует уровень инфляции в стране, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен.

Мы контролируем инфляцию, и то, что мы сейчас осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен, — сказал глава Минфина.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас несильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки. По ее словам, регулятор не проводит политику искусственного «зажима» денежной массы, а предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее предположил, что инфляция по итогам 2022 года будет в диапазоне от 12% до 12,4%.

В Центробанке ранее заявили, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция. Одним из факторов этого стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором является текущая динамика кредитования.