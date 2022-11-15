Набиуллина сравнила рост цен в России и других странах Набиуллина: рост цен в России несильно отличается от других стран

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Инфляция в России сейчас несильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, регулятор не проводит политики искусственного «зажима» денежной массы, а предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению.

В итоге у нас сейчас инфляция несильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками, — сказала Набиуллина.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников предположил, что инфляция по итогам 2022 года будет в диапазоне от 12% до 12,4%. При этом он подчеркнул, что по итогам октября эти показатели могут быть немного ниже.

До этого в самом Центробанке заявили, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция. Одним из факторов этого стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором является текущая динамика кредитования.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова при этом заявила, что нынешний уровень бюджетных расходов и уровень кредитования отразятся на росте инфляции с небольшим опозданием в два-три месяца. Она пояснила, что в 2023 году рост инфляции составит примерно один процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%.