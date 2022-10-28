В Центробанке заявили о риске ускорения инфляции

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция, пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень Центробанка (ЦБ) «О чём говорят тренды». Одним из факторов, который указали в документе специалисты ведомства, стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором, по мнению экспертов, является текущая динамика кредитования.

Нынешняя динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также увеличит инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы, — сказано в публикации.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова при этом заявила изданию, что нынешний уровень бюджетных расходов и уровень кредитования отразятся на росте инфляции с небольшим опозданием в два-три месяца. Она пояснила, что в 2023 году рост инфляции составит примерно один процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%.

Инфляция в России к концу 2022 года составит примерно 12%, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Российский лидер уточнил, что инфляционные показатели имеют тенденцию к понижению. По прогнозам Путина, к первому кварталу 2023 года инфляция будет в размере 5%.