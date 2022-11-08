Минэкономики раскрыло прогнозы по инфляции по итогам 2022 года Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам года на уровне 12,4%

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Максим Решетников

Министерство экономического развития ожидает, что инфляция по итогам 2022 года будет в диапазоне от 12% до 12,4%, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе заседания с президентом страны Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что показатели могут быть немного ниже. Министр сослался на месячные и недельные значения, передает «Интерфакс».

У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года — 12,4%. Это то, что заложено в прогнозе. При этом по текущим цифрам по недельной инфляции и показателям за октябрь значения, скорее всего, будут даже чуть меньше, — заметил Решетников.

Также министр обратил внимание на индексацию пенсий и социальных выплат с 1 июня на 10%. При этом в федеральном бюджете предусмотрен дополнительный перерасчет, добавил Решетников.

Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала текущего года спад ВВП России оценивается на уровне 4% в годовом выражении. Такое заявление сделали представители Центробанка в докладе, посвященном денежно-кредитной политике регулятора.

В четвертом квартале падение ВВП ожидается в районе 7,1%. Также в ЦБ отметили, что динамика деловой активности оказалась лучше прогнозируемой.