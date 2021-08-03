Эксперты: запрет на экспорт бензина обрушит его цену в России

Запрет на экспорт бензина в России может привести к существенному снижению оптовой цены топлива — на 6–7 тыс. рублей за тонну, что составляет примерно 10–12% текущей цены бензина на бирже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «Петромаркет».

По данным авторов исследования, запрет на экспорт автобензина может привести к увеличению количества продукта на внутреннем рынке на 120–350 тыс. тонн, или на 4–11% от уровня текущего спроса. Сама нефтепереработка останется прибыльной, а торговля бензином марки Аи-92 и Аи-95 мелким оптом и в розницу даже перестанет приносить убытки. Однако изменения приведут к снижению маржинальности российских НПЗ примерно на 30%, в особенности ориентированных на выпуск автомобильного бензина и его поставку отечественным потребителям.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что решение о возможном запрете на экспорт бензина будет принято в ближайшее время. Эта мера связана с необходимостью стабилизации цен на топливо, и окончательное решение будет базироваться на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объёмами топлива. Он уверил, что необходимости в топливных соглашениях с компаниями пока нет, а у самих компаний нет причин не производить эти объёмы или не направлять их на внутренний рынок.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также сообщил, что возможное сокращение экспорта бензина не приведёт к уменьшению доходов бюджета, так как излишки бензина будут направлены на внутренний рынок, что приведёт к увеличению поступления акцизов.