Эксперты: запрет на экспорт бензина обрушит его цену в России

Запрет на экспорт бензина в России может привести к существенному снижению оптовой цены топлива — на 6–7 тыс. рублей за тонну, что составляет примерно 10–12% текущей цены бензина на бирже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «Петромаркет».
По данным авторов исследования, запрет на экспорт автобензина
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что решение о возможном запрете на экспорт бензина будет принято в ближайшее время. Эта мера связана с необходимостью стабилизации цен на топливо, и окончательное решение будет базироваться на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объёмами топлива. Он уверил, что необходимости в топливных соглашениях с компаниями пока нет, а у самих компаний нет причин не производить эти объёмы или не направлять их на внутренний рынок.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также сообщил, что возможное сокращение экспорта бензина не приведёт к уменьшению доходов бюджета, так как излишки бензина будут направлены на внутренний рынок, что приведёт к увеличению поступления акцизов.