Эксперты ВШЭ заявили о рекордном падении покупательской способности россиян

https://static.news.ru/photo/f52b3812-ef40-11ea-b006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики сообщили о значительном падении покупательской способности россиян во втором квартале 2020 года.

Для анализа эксперты взяли покупательскую способность россиян на примере 12 основных пищевых продуктов: говядина, масло сливочное, молоко, хлеб белый и ржаной, рыба, чай и другие товары. Как показало исследование, продажи этих продуктов упали до минимума за 10 лет, сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что из 24 основных пищевых продуктов был достигнут минимум по 15 товарам. Однако аналитики заметили рост спроса по некоторым продуктам. Так, покупательская способность выросла по трём продуктам, которые входят в перечень основных: капуста (74%), сахар-песок (16,1%), морковь (10,6%).

По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 года был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов — сахар. По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения — от 1% по свинине до 25% по яблокам, — привели результаты исследования ВШЭ на портале «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru ранее, в июле 2020 года аналитики оператора фискальных данных «Первый ОФД» пришли к выводу, что потребительская активность практически восстановилась до уровня, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции. По данным аналитиков, восстановление активности началось почти сразу после пикового падения. Для анализа были выбраны наиболее чувствительные к покупательской способности отрасли: АЗС, салоны красоты, туризм, ресторанный бизнес, ретейл, аптеки и другие.