Эксперты сообщают о снижении цен на рис и гречку в России

https://static.news.ru/photo/3c58008a-942e-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты фиксируют снижение оптовых цен на рис и гречневую крупу, а также остановку падения цен на пшено.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на анализ компании «ПроЗерно». Согласно ему, гречка за неделю подешевела на 385 рублей, до 60 210 за тонну. При этом в апреле её средняя оптовая цена составила 59 249 рублей.

Цены на рис снизились на 165 рублей, до 44 055 рублей за тонну. Его средняя оптовая стоимость в апреле составила 43 336 рублей за тонну.

Снижение цен на пшено остановилось на отметке 32 250 рублей за тонну.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров.