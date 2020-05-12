Эксперты сообщают о снижении цен на рис и гречку в России

Эксперты фиксируют снижение оптовых цен на рис и гречневую крупу, а также остановку падения цен на пшено.
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Цены на рис снизились на 165 рублей, до 44 055 рублей за тонну. Его средняя оптовая стоимость в апреле составила 43 336 рублей за тонну.
Снижение цен на пшено остановилось на отметке 32 250 рублей за тонну.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров.
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