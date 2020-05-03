Эксперты рассказали, каким будет покупательский спрос в РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/265b9a00-8ccf-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Эксперты попытались дать оценку каким будет покупательский спрос после пандемии коронавирусной инфекции.

Мнения экспертов разделились на две группы. Одна считает, что покупатели соскучатся по шопингу и экономика быстро восстановится, а вторая заявила, что люди уйдут в режим экономии на «лишних» товарах и будут покупать только необходимое, соответственно экономика будет восстанавливаться медленно.

Даже если бизнес откроется, то до конца года все преференции и льготы должны сохраняться. Это важная для нас позиция. Потому что требования о социальной дистанции будут сохраняться. Поэтому выручки в первые месяцы не будет. Это в большинстве случаев не позволит бизнесу выйти даже не самоокупаемость, — привели слова гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой в KP.RU.

Она отметила, что покупательский спрос упадёт и-за падения доходов россиян и опасений второй волны пандемии. Эксперт склоняется к тому, что россияне будут экономить на товарах и это может негативно сказаться на многих отраслях.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович также считает, что покупатели уйдут в «сберегательную оборону». Он добавил, что люди будут бояться психологически тратить много денег, поэтому откажутся от дорогостоящих покупок и будут покупать только необходимое. При этом он отметил, что такое состояние может продлиться до трёх лет.

Эксперты отметили, что, несмотря на объявленные выходные, многие люди продолжают работать на майские праздники.

Рассматривая разнообразные бизнесы вокруг, я вижу, что все в основном работают. Если ты решил что-либо купить, получить услугу, привезти или отправить, то тебе всё продают, привозят и отправляют. <...> Парикмахеры стригут на дому, цветочницы делают букеты и привозят, если вам нужно. Если есть заказ и спрос, все продолжают работать. Но спрос упал дико, — процитировали председателя правления ИГ «Русские фонды» Сергея Васильева на портале KP.RU.

Как сообщал NEWS.ru ранее, согласно опросу, от 16 до 20% россиян мечтают после снятия ограничений самоизоляции записаться в парикмахерскую, от 6 до 9% — пойти в кафе или ресторан, 5–6% опрошенных хотят посетить музей, сходить в кино или театр, а от 2 до 5% мечтают попасть в салон красоты.