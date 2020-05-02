Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции

https://static.news.ru/photo/84bd7fac-8c73-11ea-a01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей. Такие данные приводятся в опросе, который провела команда ресурса стопкоронавирус.рф.

Исследователи спросили респондентов о том, что они собираются сделать в первую очередь после снятия ограничений.

На первом месте прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% — пойти в кафе или ресторан, — сказано в итогах опроса.

Посетить музей, сходить в кино или театр, собираются 5-6% опрошенных. «Нарядиться и выйти в люди» хотят 3-4%. От 2% до 5% мечтают попасть в салон красоты.

Исследователи начали опрос 1 мая и завершили на следующий день. Он состоялся в каналах стопкоронавирус.рф в Viber, Telegram, ICQ, «Вконтакте». Всего проголосовали более 126,2 тыс. человек.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

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